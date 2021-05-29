روحاني: اللقاح الإیراني لكورونا سیدخل السوق بعد أقل من شهر

واشار الرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة مرض كورونا اليوم السبت الى ان نسبة الاصابة والوفيات بسبب كورونا تشهد هذه الايام منحى تنازليا مقارنة مع الاسبوع قبل الماضي ما عدا 3 محافظات في جنوب وجنوب شرق البلاد التي تشهد مناطق فيها الحالة الحمراء (شديد الخطورة) وقال: نامل بان نعبر من هذه الظروف خلال الاسبوع الجاري كي لا تكون لنا اي نقطة حمراء في موعد الانتخابات الرئاسية (18 حزيران/يونيو) وان تقل المناطق البرتقالية الى الحد الادنى.



واضاف الرئيس الإيراني: لو لم يشهد الفيروس تحورا ولم يدخل الفيروس البريطاني الى البلاد من العراق لما كنا قد دخلنا الموجة الرابعة وبطبيعة الحال فاننا الان في طريق الخروج من هذه الموجة.



واشار روحاني الى ان نسبة الالتزام بالتوصيات الصحية في البلاد تبلغ الان نحو 67 بالمائة واعتبرها بانها غير مقبولة واضاف: ان نسبة الالتزام بالتوصيات الصحية يجب ان تبلغ اعلى من 80 و 90 بالمائة لنعبر من هذا المرض.



وقال الرئيس الإيراني: اننا نرجو من المواطنين الامتناع عن السفر بين المحافظات وان يتحلوا بالصبر حتى موعد الانتخابات وقد قررنا خلال اجتماع اليوم حظر السفر بين المحافظات بدءا من يوم الاربعاء من الاسبوع الجاري حتى يوم الاثنين من الاسبوع القادم.



ودعا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتركيز الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية عبر التلفزيون والاجواء الافتراضية في سياق الاجراءات اللازمة للحد من تفشي كورونا.



واوضح بان اكثر من 5 ملايين جرعة لقاح كورونا وضعت تحت تصرف جامعات العلوم الطبية تم لغاية الان استخدام اكثر من 3 ملايين جرعة منها فيما يجري حقن البقية منها.



وصرح روحاني بان لقاح كورونا الايراني سيدخل الى السوق في غضون الاسابيع القادمة واشار الى تطعيم الافراد فوق 80 عاما ومن ثم 75 عاما والان فوق 70 عاما الذي اقترب من نهايته ليتم من ثم البدء بالافراد فوق 65 عاما وقال: انه لو تم الانتهاء من الافراد فوق 60 عاما سنصل الى مرحلة مطمئنة من حيث الاصابات والوفيات وستصبح الظروف افضل بكثير.



واشار الرئيس الإيراني الى ان العدد سيبلغ ما بين 14 و 15 مليونا بعد حقن الافراد المسنين وذوي الامراض الخاصة، لتبدا من ثم عملية التطعيم العام للافراد نهاية الصيف الجاري، لافتا الى امكانية اجراء نصف مليون عملية تطعيم خلال 24 ساعة.