الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها





واعتبروا في حديثهم أن ”هذا أمر مقلق لأن أعضاء إدارتكم موجودون حالياً في فيينا للتباحث مع إيران، الدولة الراعية للإرهاب في العالم“، وأضافوا: ”إن انخراط الولايات المتحدة في مباحثات نشطة مع إيران وتقديم اقتراحات بتخفيف محتمل للعقوبات بمليارات الدولارات سيسهم بلا شك في دعم إيران لحركة حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تهاجم الأمريكيين وحلفائنا“حسب تعبيرهم.



وتوجهوا إلى بايدن قائلين: "ندعوكم إلى إنهاء المباحثات على الفور مع إيران والتوضيح أنه لن يتم تخفيف العقوبات عليها.



وقد كان الدعم الايراني هو من رجح كفة الميزان خصوصاً بعد الحصار المفروض على غزة من قبل العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية، وكذلك موقف السلطات المصرية المعادي لحركة حماس والجهاد الاسلامي واعتبارها حركات إرهابية، وقام بشيطنتها وتحميلها الكثير من العمليات التي استهدفت الأجهزة الأمنية في مصر بعد الانقلاب الذي حصل ضد الرئيس الراحل مرسي.



إضافة الى الموقف العربي والخليجي خصوصاً من الفصائل الفلسطينية التي اصبح مجرد دعمها حتى ولو بكلمة جريمة يعاقب عليها القانون في هذه الدول. لذلك اصبحت غزة معزولة كلياً ومحاصرة من العدو والصديق، الا أن الجمهورية الاسلامية كان لها كلام آخر وموقف مشرف لا يختلف عن اغلب مواقفها في المنطقة لنصرة المستضعفين. وكان الدعم الايراني هو الابرز إن لم يكن الأوحد الذي عزز إمكانيات المقاومة الفلسطينية على كل المستويات من الدعم المادي الى التدريب، الى تزويد المقاومة بأحدث تقنيات الصواريخ والطيارات المسيرة والتي أحدثت فرقاً واضحاً في موازين المعركة، وحققت توازن في الرد على الاعتداءات الصهيونية .



وكان ”يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة“ قد كشف أن الحركة ضاعفت من قدراتها العسكرية، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي ”الداعم الاكبر“ للجناح العسكري للحركة.



وقال السنوار نحن نراكم ونطور قوتنا العسكرية التي تضاعفت لأجل تحرير فلسطين والعودة، وأن إيران هي الداعم الأكبر للسلاح والمال والتدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، وأضاف ”الدعم الايراني العسكري لحماس والقسام استراتيجي والعلاقة مع ايران أصبحت ممتازة جداً“.



اسرائيل وعلى لسان نتنياهو ايضاً استغلت هذه الإصوات الأمريكية لتبين زوراً للمجتمع الدولي أن الجمهورية الاسلامية تدعم الأرهاب، وهذا ما تطلقه دول الإستكبار ومحور الشر الأمريكي على فصائل المقاومة، لتشويه الحقائق وإبراز صورتها كأنها دولة معتدى عليها، متناسية لتاريخها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني، والذي لا زال لحد هذه اللحظة ينتهك حرمات الاراضي المقدسة ويسعى لطرد اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم وتوطين الصهاينة، إضافة الى حملات الاعتقال والتعذيب للفسلطينيين في سجون الاحتلال، وفرض الحصار الخانق على المدن الفلسطينية وتجويع شعبها، والقصف العشوائي وحرق الأراضي الزراعية وغيرها من الاعتداءات.



الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في ايران للشعب الفلسطيني يعتبر واجب أخلاقي ينطلق من إيمان دولة الولي الفقيه بعدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتحرير الأراضي المحتلة من البحر الى النهر، وأن الصهاينة كيان غاصب مصيره الزوال.