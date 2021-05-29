أردوغان يستقبل دقلو في إسطنبول

وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.



وأكد الرئيس التركي خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا، داعيا إلى تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وأشار إلى وقوف بلاده مع السودان لتجاوز تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها.



من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، عن تقدير السودان حكومة وشعبا لمواقف تركيا تجاه قضايا السودان، خاصة ما تقدمه من دعم كبير للطلاب السودانيين في مجالات التعليم عبر المنح إلى جانب ما توفره من علاج للكثير من الحالات الحرجة، فضلا عن دعمها ومساندتها المستمرة للشعب السوداني لمواجهة التحديات التي يمر بها.



وأشاد الفريق أول دقلو بجهود تركيا تجاه السودان والمنطقة خاصة في المجالات التنموية.



وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، خاصة بعد التغيير الذي شهده السودان مؤخرا.