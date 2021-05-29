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السبت 29 أيار 2021 ساعة 16:20

الحوثي يحذر السعودية: سنصيبكم بالشلل التام والافلاس المالي

الحوثي يحذر السعودية: سنصيبكم بالشلل التام والافلاس المالي
وتوجه الحوثي للسعودية محذراً: “نحذرهم من الوجع الكبير والمعادلة اليوم لم تدخل في كل أبعادها مرحلة الوجع الكبير”، في تصريح لقناة “الميادين”.

وأضاف أنه “إذا تحقق ما تحدث عنه القائد عبد الملك الحوثي من وجع كبير، فسيصيب السعودية بالشلل التام والإفلاس المادي”.

واعتبر أن “الأميركيين والسعوديين كلهم يسيرون أو يتقمّصون دور الميسر الذي هو المبعوث الدولي”.

وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن في الختام على أنه “إذا لم يكن هناك جدية في إيقاف العدوان وفك الحصار فلن يتحقق السلام”.

يأتي كلام الحوثي بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية قاعدة الملك خالد اليوم السبت بطائرتين مسيرتين بإصابة دقيقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إنه تمّ تنفيذ “عملية هجومية لسلاح الجو المسير استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة”، معتبراً أن “هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز”.

وكان الحوثي قال في تغريدة، له أمس الجمعة إن “سبب فشل السلام في اليمن، تمثيل دور الميسر من ذوات القرار بدول العدوان في الظاهر، والرفض لأي نتيجة بلسان مرتزقتهم أمام أي حلول”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات تحالف العدوان السعودي على المدنيين في اليمن، حيث استشهد 3 مدنيين من جراء قصف مدفعي لقوات التحالف على منطقة الرقو الرقو بمديرية مُنَبِّه الحدودية مع جيزان السعودية غربي محافظة صعدة شمال اليمن.
رقم : 935192
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