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السبت 29 أيار 2021 ساعة 16:32

الاركان الايرانية: انتخابات الرئاسة السورية رسالة قوية للاعداء

الاركان الايرانية: انتخابات الرئاسة السورية رسالة قوية للاعداء
جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها اللواء باقري اليوم السبت لوزير الدفاع نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية العماد علي عبدالله ايوب لمناسبة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية السورية بنجاح وانتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية رئاسية جديدة.

وجاء في جانب من برقية التهنئة: يودني ببالغ السرور ان اقدم التهنئة اصالة عن نفسي ونيابة عن القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية للاقامة المهيبة لانتخابات رئاسة الجمهورية السورية وفوز وانتخاب السيد بشار الاسد من جديد بالصوت الحاسم لشعب سوريا البطل والمقاوم والفطن والواعي.    

واضاف: لاشك ان هذا الحدث المبارك والتاريخي الذي يعتبر رمزا لارادة الشعب السوري لصون استقلال بلاده امام مؤامرات واطماع اعداء الامة الاسلامية والالتزام باهداف المقاومة ومواصلة الكفاح ضد الارهاب التكفيري والكيان الصهيوني المزيف والمتنمر، يعد رسالة قوية وذات مغزى الى اعداء سوريا من جانب وبشرى لبزوغ مستقبل مشرق ومتلالئ لسوريا من جانب آخر.   

واكد اللواء باقري على استمرار وتنمية التعاون والعلاقات الاستراتيجية والودية بين القوات المسلحة للبلدين، معلنا الاستعداد للمساعدة في الارتقاء بالقدرات الدفاعية واعادة البناء ومعالجة المشاكل الناجمة عن حرب جماعات داعش والارهاب التكفيري وتداعيات ذلك، داعيا الباري تعالى بموفور الصحة والمزيد من التوفيق والنجاح لوزير الدفاع والحكومة والقوات المسلحة والشعب السوري العظيم.
رقم : 935196
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