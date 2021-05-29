نجل ناشط بحريني: حقوقنا المسلوبة يجب انتزاعها في النضال

في حوار مع وكالة فارس، حول صحة والده المعتقل في سجون النظام الحاكم بعد تفشي فیروس کرونا، قال حسن مشيمع: كعائلة نعيش قلقا دائما على سلامة الوالد بسبب تقدمه في السن ومعاناته من مشاكل صحية عديدة، وكما تعلمون فإن بيئة السجن سيئة للغاية والرعاية الصحية اللازمة غير متوفرة الأمر الذي تسبب في تفاقم الأمراض، وفي الظرف الراهن أصبح سمع الوالد ثقيل جدا، ولديه صعوبة في المشي بسبب مشاكل في المفاصل وآلام مستمرة في القدمين، ناهيك عن الأمراض الأخرى التي تحتاج لمتابعة دقيقة ومستمرة كالإضطراب في السكر وضغط الدم والتضخم في المسالك البولية وغيرها. وبطبيعة الحال نشعر بالخشية الحقيقية والمضاعفة بعد نفشي فايروس كورونا في السجن.



وحول رأيه بالافراجات الأخيرة عن بعض المعتقلين السياسيين، قال علي مشيمع: ما تزال السجون تغص بالسجناء السياسيين، ولا يبدو أن النظام جاد في حل هذا الملف، وربما يبحث عن ثمن سياسي مقابل، وفي كل الأحوال، وكما يبدو فإن المنطقة بشكل عام ربما تشهد تحول على صعيد سياسي وميداني قد يكون لصالح الشعوب، وهو سبب قد يدفع النظام في البحرين لاستباق الأحداث بالإقدام على بعض الخطوات الشكلية في ملف السجناء السياسيين.



واضاف: نحن نراقب بحذر ونؤكد لا يوجد أي تغيير لحد الآن، وفي نفس الوقت لا ننظر إلى ملف السجناء بشكل منفصل عن القضية السياسية، بمعنى أن مسيرة النضال ستستمر وليس من المقبول أن يتم تحجيم القضية في ملف السجناء فقط أو في إطار حقوقي ضيق، ذلك لأن هذا الملف وغيره إنما هو نتيجة لوجود نظام مستبد يجب أن يتغير لضمان الحقوق.



واعتبر ان النظام البحريني ميت الإحساس والضمير "فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون"، مضيفا: حقوقنا المسلوبة يجب أن ننتزعها بالإستمرار في النضال وليس التعويل على صحوة الضمير التي هي ضرب من الخيال لحكام "استحوذ عليهم الشيطان".