أبرز التطورات على الساحة اليمنية 29-5-2021

وبدأت العملية عقب رصد دقيق لتحركات الجيش السعودي وتموضع قواته وآلياته، إذ تواجدت في هذه المواقع قوات مشتركة من القوات السعودية ومرتزقة سودانيين ووحدات من مرتزقة ما يسمى بـ "لواء المغاوير".



وقد تمكنت القوات اليمنية من التقدم نحو مواقع العدو في مدينة قبالة الخوبة في العمق السعودي، وتمكنهم -بفضل الله- من اجتياز الموانع والتحصينات المعادية قبل الإطباق والاشتباك مع قوات العدو من مسافات قريبة وإلحاق خسائر فادحة بالعدو أجبرته على الفرار.



وافادت مصادر ميدانية بأن القوات اليمنية قامت بعمليات قنص أعداد من قوات العدو وتدمير تحصيناتهم ومواقعهم، مبينةً حالة من الهلع والإرباك الكبير في صفوف قواتهم وسط الضربات المنكلة.



وتمكن المجاهدين من تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي والسوداني ومرتزقتهم، وإحراق وتدمير العشرات من المدرعات والآليات بالقداحات (الولاعات) والعيارات النارية وضربات مسددة.



وبحسب المصدر فقد سقط عدد كبير من قوات العدوان بين قتيل وجريح في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب وتعزيزات أخرى للعدو، ومصرع آخرين تساقطوا أثناء محاولتهم الفرار من منحدرات وعرة في حالة عكست الرعب والهلع الكبير دبَّ في أوساطهم.



وتم أسر العشرات من قوات العدو بينهم سعوديون وسودانيون، وأعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان تركها من تبقى ولاذ بالفرار.



وتعرضت القوات المعادية لانتكاسة كبيرة، إذ قتل وأصيب وأسر عدداً كبيراً منهم، وفر من تبقى منهم باتجاه الوادي المتواجد خلفية المواقع وإلى دار النصر وتباب الشرفي وقرية الدحرة ومن ثم تباب الشيخ، وتم -بعون الله- ملاحقتهم إلى الأماكن التي فروا إليها وتطهيرها منهم.