تحذيرات من محاولة امريكية لاستهداف الحشد الشعبي العراقي

وقال الشماسي ان” القوات الامريكية بعد ان واجهت صعوبة كبيرة في تهريب المخدرات والأسلحة للإرهابيين عبر الحدود السورية العراقية بسبب الخناق الذي يضربه الحشد الشعبي والقوات الأمنية الساندة له دفع بها الى جره الى المواجه المباشرة”.



وحذر من ان” تكون هذه حجة لفتح اكثر من جبه وتشتيت الأنظار عن المقاومة في فلسطين ليتم تصفية منجزاتها واشغال المقاومة العراقية بحرب داخلية افتعلتها لتضب عصفورين بحجر”.



وأشار الى ان” مخططات الحكومة الامريكية في القادم لن تكون عسكرية بل ستعتمد بالدرجة الأولى تسريب معلومات مغلوطة الى الحكومة العراقية عن قوات الحشد ورجالات امنية أخرى”.