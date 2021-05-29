ايران تؤكد على حماية السلام في افغانستان

ونقل مراسل "ارنا" عن الخارجية الافغانية في بيان لها اليوم السبت، ان تصريحات المسؤول الايراني هذه جاءت خلال مباحثاته مع مساعد وزير الخار جية الافغاني للشؤون السياسية "ميروس ناب"، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين طهران وكابول.



وبحسب هذا البيان، فقد استعرض "ناب" مع "موسوي" اليوم، اخر التطورات على الساحتين السياسية والامنية الى جانب عملية السلام في افغانستان؛ كما ثمّن المسؤول الافغاني دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية المستديم لموقف الحكومة والشعب الافغانيين ازاء السلام، وايضا جهود كابول من اجل التوصل الى اجماع اقليمي لمساندة هذه العملية.



الى ذلك، قدم المسؤول بوزارة الخارجية الايرانية شرحا لاهداف زيارته الحالية الى افغانستان؛ كما نوه بأواصر البلدين التاريخية والجديرة بالثقة؛ مؤكدا على استمرار موقف ايران الداعم لعملية السلام في افغانستان وترسيخ الاستقرار والحفاظ على منجزات هذا البلد.



وناقش الجانبان، بحسب هذا التقرير، ضرورة توقيع وثيقة شاملة للتعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات الصحية والتعليمية والحدودية والقنصلية، ودور ايران في احلال السلام داخل افغانستان.



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