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السبت 29 أيار 2021 ساعة 20:39

مصدر مسؤول يعلن : اقامة ملتقى دولي بذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

مصدر مسؤول يعلن : اقامة ملتقى دولي بذكرى رحيل الامام الخميني (رض)
واوضح المصدر ذاته في بيان اليوم السبت، ان هذا الملتقى الدولي سيقام في مرقد الامام الراحل، عند الساعة الخامسة لغاية الثامنة من مساء يوم الخميس 3 يونيو 2021. 

وحول المشاركين في هذا الحدث الدولي، اشار البيان الى : السفير السوري في طهران "شفيق ديوب"، والسفير الفلسطيني "صلاح زواوي" وممثل حركة الجهاد الاسلامي لدى ايران "ناصر ابوشريف"، وزعيم الطائفة الكليمية في البلاد "الحاخام يونس حمامي لاله زار"، ورئيس رابطة الزرادشتيين "اردشير خورشيديان"، واسقف الكنيسة الاشورية في ايران "مارنر ساي بنيامين"، وممثل الارمن في مجلس الشورى الاسلامي "روبرت بلغاريان"، ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون الاقوام والاقليات الدينية والمذهبية "حجة الاسلام علي يونسي"، الى جانب رئيس جامعة الاديان والمذاهب "حجة الاسلام ابوالحسن نواب". 

ونوه البيان الصادر عن لجنة احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)، الى بثّ الكلمة المرئية لكل من زعيم النهضة الاسلامية البحرينية "الشيخ عيسى قاسم" ونائب الامكين العام لحزب الله اللبناني "الشيخ نعيم قاسم" خلال الملتقى ايضا.  
رقم : 935234
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