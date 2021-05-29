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السبت 29 أيار 2021 ساعة 21:47
أول سفينة شحن إماراتية ترسو في ميناء إيلات بفلسطين المحتلّة
مصدر :
وكالات
رقم :
935250
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