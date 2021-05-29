أول سفينة شحن إماراتية ترسو في ميناء إيلات بفلسطين المحتلّة

اسلام تايمز (الامارات) - قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن “سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل، غداً الأحد، إلى ميناء إيلات جنوب فلسطين المحتلّة.