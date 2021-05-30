نائب عراقي: لا استقرار طالما كانت هناك سفارة أمريكية ببغداد

ونصح النائب التعيبان الحكومة العراقية بتطبيق الإجراءات المعروفة لمعرفة ما حصل من قبل السفارة الأميركية، مشدداً على أن "الحكومة هي من حددت موعد الانتخابات وهي مسؤولة امام الشعب والبرلمان لتحقيق الانتخابات".



ولفت النائب إلى أن الحكومة العراقية يبدو أنها غير قادرة على توفير الظروف وفرض الامن لتحقيق الانتخابات، لافتاً إلى أن مجلس النواب جاد في استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكابينته الحكومية.



وفي إشارة إلى التوتر الحاصل بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أوضح إن "استهداف الحشد الشعبي هو استهداف لكل المكونات العراقية، و نحن ضد أي استهداف للحشد الشعبي".