المقاومة الفلسطينية وخارطة جديدة ترسمها في المنطقة

حركة الجهاد الإسلامي هددت بشكل واضح وصريح بأن قصف تل أبيب سيكون رد المقاومة على أي عملية اغتيال إسرائيلية تستهدف المقاومة الفلسطينية في أي مكان وزمان، كما أكدت أنها تراقب عن كثب مدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة وسلوكها بالقدس، وهذا التهديد وبهذه اللهجة القوية إنما يعكس مدى قوة المقاومة وقدرتها، القوة والقدرة اللتان ظهرتا بشكل واضح في الحرب الأخيرة ولم يعدا يخفيا على أحد.



وذلك الانتصار في غزة الذي فرضته المقاومة الفلسطينية، عكستها الحركة الدبلوماسية النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر وقطاع غزة.



وضمن تلك الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القدس المحتلة رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث طرح الاخير المطالبة باستعادة جنود ومستوطنين محتجزين في غزة بأقرب وقت ممكن بحسب قوله.



وقال انه بحث واللواء كامل الاليات لمنع حركة حماس من تعزيز قدراتها العسكرية واستخدام الموارد التي ستوجه لدعم سكان غزة بحسب تعبيره.



وتزامنا مع زيارة اللواء كامل ،بحث وزير الخارجية المصرية سامح شكري في القاهرة مع نظيره الاسرائيلي غابي اشكنازي الأوضاع في قطاع غزة.



الخارجية المصرية قالت في بيان، ان شكري شدد خلال اللقاء على ضرورة التوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضي الفلسطينية.



وأضافت أن شكري أبلغ أشكنازي بأنه يتعين على الكيان الاسرائيلي مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.



بدوره قال اشكنازي ان اللقاء تناول مسألة المفقودين من جنود الاحتلال والمستوطنين في قطاع غزة.



وعلى خط مواز يزور وفد امني مصري رفيع المستوي قطاع غزة لبحث اتفاق وقف اطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة.



وهنا تعطي القاهرة زخما لجهودها الرامية لتعميق وتثبيت الاتفاق، حركة سياسية، تأتي ضمن مشاورات تدخل فيها الى جانب مصر الاردن والولايات المتحدة، وتهدف بمجملها لتسوية اكبر وهدنة طويلة الامد بحسب متابعين.



وفي الوقت الذي تنشط فيه الجهود المصرية لتثبيت وقف اطلاق النار، وترتيب اطلاق مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والكيان الاسرائيلي في القاهرة خلال الايام المقبلة، كررت حماس تحذيراتها للكيان من التلاعب بملف الاعمار.



وكشفت مصادر متابعة أن وفدا قياديا رفيعا من حماس يزور القاهرة الأسبوع المقبل، بناء على دعوة رسمية تلقاها رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، واكدت المصادر أن الحركة والمقاومة تدخلان معركة المفاوضات بأوراق قوة كبيرة.



اذا فلا شك أن المعركة الاسطورية التي خاضها ابطال المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي وعلى الرغم من ان مدتها لم تتجواز الـ12 يوم إلا ان اصداءها وتأثيرها سوف يدوم لفترات طويلة وخصوصا ان الكيان نفسه أدرك عجزه أمام قوة المقاومة وصواريخها.