جيزان تُظهر عجز السعودية

الإعلام الحربي وثق هذه العملية والانجازات العسكرية الكبرى بالصوت والصورة، وهي عمليات بدأت عقب رصد دقيق لتحركات الجيش السعودي وتموضع قواته وآلياته، إذ تواجدت في هذه المواقع قوات مشتركة من القوات السعودية ومرتزقة سودانيين ووحدات من مرتزقة ما يسمى بـ "لواء المغاوير"، وأسفرت العملية عن مصرع وإصابة وأسر أكثر من 200 من قوات الجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني والمرتزقة، فيما تخطت المدرعات والآليات المدمرة والتي تم إحراقها أكثر من 60 آلية ومدرعة موثقة بعدسة الإعلام الحربي.



بالتزامن مع هذه العملية النوعية الكبرى في العمق السعودي، والتي تعتبر تطورا غير مسبوق على صعيد مواجهة العدوان السعودي، شنت طائرات مسيّرة من طراز "قاصف كي اثنين" هجوما على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، محققة اهدافها بدقة عالية.



الانجازات اليمنية جاءت عقب ارتكاب العدوان السعودي المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني في محافظة صعدة حيث ادى القصف المدفعي لمرتزقة العدوان السعودي الى استشهاد ثلاثة فتية في منطقة الرقو بمديرية منبه، وفي وقت سابق استشهد ثلاثة مدنيين بقصف مماثل لمرتزقة السعودية على ذات المنطقة.



ما حصل اليوم، من توغل القوات اليمنية في العمق السعودي، والسيطرة على 40 موقعا استراتيجيا، وقتل واصابة واسر عدد كبير من المرتزقة والجنود السعوديين، ودك قاعدة الملك خالد الجوية، هو شيء يسير من "الوجع" الكبير، الذي حذرت منة قيادة حركة انصارالله السعودية، في حال استمرت في عدوانها على الشعب اليمني ، فـ"الوجع الاكبر" اذا ما ما وقع سيصيب السعودية بالشلل التام والإفلاس المادي، لذلك ليس للسعودية من خياار الا رفع الراية البيضاء امام رجال اليمن الاشداء.



وفي هذا الصدد أكد الخبير العسكري اليمني العميد عابد محمد الثور أن العملية الأخيرة للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان السعودية أوصلت رسالة أن السعودية لا تستطيع المواجهة في المعركة البرية، متوعدا بعمليات أكبر في العمق السعودي.



و أشار العميد عابد محمد الثور أن عملية جيزان أتت في العمق الاستراتيجي السعودي كما وثقها الإعلام الحربي، مؤكدا: نحن أمام مرحلة من مراحل تعاظم القدرة العسكرية وتنفيذ عمليات في العمق الاستراتيجي السعودي.



ولفت إلى أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تجاوزوا التحصينات السعودية التي تشبه تحصينات العدو الصهيوني في الجولان وأمام القنيطرة والمناطق المجاورة للبنان.



وصرح العميد الثور: نعلن للنظام السعودي أنها العملية الأخيرة للجيش واللجان الشعبية في جيزان السعودية هي الأولى وسوف تتكرر بالتأكيد في الداخل، وستكون أكبر.



وأضاف: أن يسقط 40 موقعا ووحدة عسكرية في زمن قياسي وفترة وجيزة ليس من السهل، حيث اتخذت قواتنا كل التدابير والإجراءات اللازمة ومعطيات المعركة والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة مما أعطى القرار الصائب للقائد العسكري أن ينفذ هذه العملية بكل قوة.



وفي جانب آخر من اللقاء أشار إلى أن السعودية قد حولت العديد من مدنها الحدودية إلى ثكنة عسكرية، مشيرا إلى أن العملية الأخيرة للجيش واللجان الشعبية أوصلت رسالة للسعودية والعالم أن السعودية لا تستطيع المواجهة في المعركة البرية.



وخلص إلى القول إن السعودية ستعترف بحقيقة عمليات الجيش واللجان الشعبية داخل عمقها كما اعترفت سابقا بشأن الصواريخ اليمنية بعد إنكارها.



وبدوره أكد الإعلامي اليمني طالب الحسني أن مشاهد عملية جيزان أثبتت أن السعودية فاقدة القدرة عسكريا، مشددا على أن السعودية إن لم تذهب نحو المفاوضات السياسية الجدية فإن الحدود سوف تلتهب مرة أخرى.



و لفت طالب الحسني إلى أن مشاهد عملية جيزان أثبتت أن السعودية فاقدة القدرة عسكريا وتعيد التذكير للمجتمع الدولي أن الحرب يمنية-سعودية وليست يمنية-يمنية كما يريدون أن تكون.



ونوه إلى أن عقدة الحل السياسي وعدم تدوير عجلة المفاوضات السياسية هي أن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية يريدون أن تكون هناك مفاوضات يمنية-يمنية فقط وأن يتم إعفاء وإخراج السعودية وإظهارها أنها كانت فقط مساعدا لعبد ربه منصور هادي.



وأضاف: ثانيا إذا لم تذهب السعودية نحو المفاوضات السياسية الحقيقية والجدية وتقوم برفع الحصار وإيقاف العدوان على اليمن فإن الحدود سوف تلتهب مرة أخرى.



وفيما أشار إلى أن السعودية تعرف كم أن العمليات العسكرية مؤثرة ومؤذية ومكلفة، نوه أن الهدف اليمني لكن هو أن يلحق أضرار بالسعودية والجيش السعودي وليس بالمرتزقة.



وفيما أشار طالب الحسني إلى أن العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية في العمق السعودي أثبتت عدم قدرة السعودية على المواجهة، شدد على أن العدوان على اليمن قد أفقد السعودية نفوذها في المنطقة.