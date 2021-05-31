مسؤول إيراني: شائعات الوفاة نتيجة لقاح كورونا غير صحيحة

وقال زالي في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، "تركز الخطوة الأولى في إنتاج اللقاحات في المجال السريري على التحصين ضد الأمراض".



وأضاف إن "لقاح فيروس كورونا ليس استثناءً من هذه القاعدة وقد يكون له آثار جانبية سطحية وعابرة، لكنه ليس خطيرًا ولا يمكن أن يؤدي إلى إصابة دائمة أو الوفاة".



وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، أعلنت الأحد، عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 8.876 إصابة جديدة، ووفاة 198 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في #إيران 2.902.094 كما ارتفعت الوفيات إلى 79.939 حالة.