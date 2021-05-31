وزير الدفاع الإيراني: ايران باتت قوّة بلا منازع في المنطقة

وأوضح العميد حاتمي إن "أهم إنجاز للمقاومة الفلسطينية الباسلة كان وحدة وتعاطف جميع الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة ضد الكيان الصهيوني المجرم وداعميه الغربيين والأميركيين".



وشدد على أن "الكيان الصهيوني لن يرى السنوات الخمس والعشرين القادمة، ومن الآن فصاعدا، الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات الدفاعية لسكان فلسطين الاصليين ستكون كابوسا للمستوطنين الصهاينة".



وفي سياق متصل، بين مساعد قائد المضادات الجوية في الجيش الإيراني العميد خوش قلب، إن أجواء البلاد غير آمنة لجميع طائرات ومسيرات وأسلحة الأعداء، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الأيرانية باتت تملك أجهزة ومعدات متطورة مصنعة محلياً، لرصد أجواء البلاد عبر مختلف الأمواج والذبذبات العاملة وغير العاملة.



