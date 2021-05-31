رئيسي: سنركز على تعزيز علاقتنا بدول الجوار

وقال رئيسي خلال حديث إذاعي مساء الأحد، بشأن برنامجي الانتخابي "سنتعامل مع جميع بلدان العالم في الحكومة المقبلة، وسنركز على تعزيز علاقتنا مع دول الجوار وسنفعّل معها "دبلوماسية الاقتصاد" وبقوة حيث ستكون في أولويتنا".



وأضاف "يجب أن نتفاعل مع جميع دول العالم، وخاصة دول الجوار، وإن العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والقنصلية يجب أن تكون فعالة للغاية، خاصة مع جيراننا، الذين لديهم عدد من القواسم المشتركة الثقافية والحضارية معنا".



وأشار إلى أن هذه العلاقة يمكن بالتأكيد أن تساهم بشكل جدي في علاقاتنا مع دول العالم، لافتاً إلى أن: "من القطاعات التي يجب تفعيلها الدبلوماسية الاقتصادية".



وبخصوص برنامجه في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، والذي بموجبه يمكن تحقيق مفهومي الأمن القومي وحرية التعبير معًا دون شعارات، قال المرشح الرئاسي: أنا أؤمن بحرية التعبير والتفكير في إطار الاقنون والدستور".