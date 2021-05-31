أميركا تستورد النفط الإيراني

وأشارت البيانات إلى أن حجم الشحنة يبلغ نحو مليون برميلٍ من الخام وهي الثانية من نوعها منذ قرابة 30 عاماً.



ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني في عام 2018 بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.



وأعلنت واشنطن آنذاك عن سعيها لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر من خلال العقوبات ضد الشركات الخاصة والجهات الحكومية المتعاونة مع طهران.



وردّت طهران على لسان وزير النفط بتأكيدها أن صناعة النفط لن تذعن للضغط الأميركي، مشيراً إلى أن العقوبات هي "ردّ فعل غير مؤثر على فشل واشنطن في تصفير صادرات بلاده النفطية".