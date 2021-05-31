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الاثنين 31 أيار 2021 ساعة 08:47

سوريا.. احتفالات شعبية بفوز الأسد بالانتخابات الرئاسية

سوريا.. احتفالات شعبية بفوز الأسد بالانتخابات الرئاسية
ففي جامعة تشرين احتشد طلابها في احتفالية عبروا خلالها عن ثقتهم بانطلاق مسيرة العمل والبناء ومنهم الطلبة الذين أشاروا في تصريح لـ سانا إلى أن المشاركة الواسعة بالانتخابات جاءت تتويجاً لانتصارات الجيش العربي السوري وتأكيداً أنهم مع الرئيس بشار الأسد واستكمال معه المسيرة لأنه أمل سوريا ومستقبلها وأن الانتخابات مرحلة مهمة في تاريخ البلاد.

كما احتفل العاملون في مديرية الزراعة بنجاح الاستحقاق الانتخابي مشيرين إلى أن المشاركة الكثيفة فيها تعكس رغبة السوريين بمواصلة طريق الصمود والتغلب على التحديات والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل.

وشهدت القرداحة اليوم احتفاليتين في ساحة المريجة وحارة بيت اسماعيل بمشاركة أهلية كبيرة عبر خلالهما الأهالي عن الفرح بفوز الرئيس الأسد بالانتخابات الرئاسية .

وأقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في طرطوس بالتعاون مع مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء مسير شموع مساء اليوم بعنوان “مسير الوفاء للقائد والشهداء”.

الطلبة المشاركون عبروا عن سعادتهم بإنجاز هذا الاستحقاق المهم بمشاركة كل أطياف الشعب السوري الذي أثبت للعالم بأكمله أنه قادر على حماية بلده والحفاظ على النصر الذي عمده الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال بدمائهم الطاهرة.

كما قال قصي ملحة طالب قسم الاتصالات في حين أكد طالب قسم العلوم حسن الحارة أن طلاب جامعة طرطوس كما كل الشعب السوري شاركوا بقوة بهذا الاستحقاق من أجل بناء مستقبل أفضل لكل السوريين ورأت طالبة العمارة باسنت ميهوب أن فرحة الشعب السوري اليوم بهذا الانتصار العظيم رسالة للعالم بأن سوريا وبعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الإرهابية عليها أقوى بقائدها الذي اختاره الشعب بحرية وهي أقدر على تحديد خيارها ومستقبلها وقرارها دون خوف أو فرض من أحد أي كان.

واصل طلبة جامعة البعث في حمص احتفالاتهم بفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية واحتشدوا اليوم أمام مبنى الإدارة المركزية في الجامعة حاملين الأعلام الوطنية وعلت صيحاتهم بهتافات النصر الذي تحقق لسوريا.

إلى ذلك أقيم في حي بابا عمرو خيمة وطن أمام المؤسسة الاستهلاكية بمشاركة المجتمع الأهلي والمحلي ومديري المؤسسات والدوائر الخدمية وحشد كبير من المواطنين رفعت خلاله الأعلام وصور الرئيس الأسد وهتفوا بحياة سوريا وقائدها والجيش العربي السوري.
رقم : 935475
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