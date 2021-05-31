قائد عسكري إيراني: أجواؤنا ليست آمنة للأعداء

واضاف خوش قلب ان القوات المسلحة الايرانية لديها أجهزة ومعدات متطورة مصنعة محلياً، لرصد أجواء البلاد عبر مختلف الامواج والذبذبات العاملة وغير العاملة.



وتابع مساعد قائد سلاح المضادات الجوية الإيرانية: إنه الى جانب جميع الاجهزة والمعدات المتطورة يمتلك الجيش شبكة مراصد اوتوماتيكية وواسعة للغاية والتي تم نشرها في جميع المناطق الحدودية وداخل البلاد.



وشدد العميد خوش قلب: نقول بحزم ان أجواء البلاد غير آمنة لجميع الصواريخ والقذائف الموجهة والطائرات والمسيرات من مختلف الانواع وجميع الاسلحة التي يمتلكها الاعداء.