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الاثنين 31 أيار 2021 ساعة 10:01

السيد الحوثي ينتقد ضعف دور الأمم المتحدة تجاه حصار العدوان

السيد الحوثي ينتقد ضعف دور الأمم المتحدة تجاه حصار العدوان
وكشف ناطق انصارالله محمد عبدالسلام عن تفاصيل اللقاء واكد ان السيد عبد الملك تطرق الى الوضع الانساني للشعب اليمني وانتقد دور الامم المتحدة الضعيف في ايقاف الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على الشعب اليمني بمنع الغذاء والدواء والمشتقات النفطية بإستثناء ما يصل وبمشقة كبيرة وبالغة وتكاليف إضافية باهضة تثقل كاهل أبناء الشعب اليمني , ووصف هذا التصرف بانه عقاب جماعي وإجراء مخالف للقرارات الدولية والأعراف الانسانية ولا مستند لذلك لا في قوانين ولا شرائع بل يتنافى معها كليا .

واضاف ناطق أنصار الله ان السيد الحوثي رفض الربط بين الملف الانساني والملفات الاخرى ذات الطابع العسكري، مؤكدا ان المدخل الحقيقي لكل الملفات هو من بوابة معالجة متطلبات الملف الانساني و التي تهم كل مواطن يمني كونها تعود عليه بالضرر المباشر في حياته وأمنه واستقراره الغذائي .

وحذر السيد الحوثي التحالف من الاعتقاد أن لجوءه وإمعانه في الحصار للشعب اليمني سيقوي من موقفه فهو واهم لأنه كلما زاد حصاره كان الشعب اليمني على قناعة راسخة وثقة تامة أنهم لا يريدون السلام ولا يسعون إليه .
مصدر : المسيرة
رقم : 935489
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