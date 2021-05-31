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الاثنين 31 أيار 2021 ساعة 10:23

إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية

إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، "هذه الجولة من محادثات فيينا قد تكون النهائية إذا توصلنا لتفاهم على جميع الأمور"، مضيفاً "أمريكا تخطط لأن تكون المفاوضات النووية استنزافية لاسترضاء الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن بلاده قد تواصل خفض الالتزامات النووية اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفيما يتعلق بالمحادثات الإيرانية السعودية، قال "المحادثات مع السعودية متواصلة وتتم في أجواء مناسبة ونأمل أن تصل لتفاهم بين البلدين"، مضيفاً "توصل إلى اتفاقات أولية مع السعودية بشأن إرسال الإيرانيين للمشاركة بموسم الحج المقبل".
رقم : 935491
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