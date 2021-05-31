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الاثنين 31 أيار 2021 ساعة 13:54

حركة الأمة: الأزمات اللبنانية تفرض إصلاحا عميقا للنظام

حركة الأمة: الأزمات اللبنانية تفرض إصلاحا عميقا للنظام
رأت حركة الأمة ،في بيان، "أن الأزمة الحكومية التي نعيشها تؤكد مرة جديدة أن النظام اللبناني بحاجة إلى إصلاح عميق، لأنه يتأكد باستمرار أنه مسبب للأزمات والانقسام، يمنع أي تقدم أو تطور، وبالتالي هو بحاجة دائمة إلى وصاية لمعالجة مشاكله وانقساماته السياسية، وهذا ما أكدته الوقائع منذ أكثر من 15 عاما، إذ إن نحو ثلث ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان استغرقها تشكيل أربع حكومات من عهده، وها هو عهد الرئيس ميشال عون يمر في التجربة نفسها، في استهداف واضح لمنعه من تحقيق أي إنجاز".

ورأت الحركة "أن ما يطرح من حلول لمعالجة مأزق البلد الاقتصادي والمالي والمعيشي يقوم على نفس الأسس السابقة باجترار الوصفات القديمة التي أسهمت في الوصول إلى المآزق الحالية، لأنها تقوم على التفتيش على سبل الاستدانة والورم المالي والاستهلاكي الخادع، الذي يدفع اللبنانيون أثمانه الباهظة بتراجع مستوى حياتهم".

وهنأت حركة الأمة الشعب السوري الشقيق ب"انجازه الديمقراطي الكبير، والذي تمثل في الانتخابات الرئاسية، وبالاقبال الكبير الذي توِّج باعادة انتخاب الرئيس بشار الاسد في تأكيد على أن المرحلة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الأسد ستكون مرحلة سورية الصامدة والمنتصرة والمستقبل الزاهر".
مصدر : وكالات
رقم : 935523
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