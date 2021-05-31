الرئاسة التركية: أردوغان يزور أذربيجان يوم 14 يونيو

وأفادت إدارة الرئيس التركي، اليوم الاثنين: "سيزور رئيسنا بلجيكا يومي 13 و14 يونيو وأذربيجان يومي 14 و16 يونيو".



وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة ريا نوفوستي إن أردوغان سيزور باكو في 15 يونيو، ومن المتوقع أن يزور مدينة شوشا في قره باغ في اليوم التالي.



وبحسبه، خلال زيارة الرئيس التركي إلى شوشا، من المتوقع أن يشارك في حفل وضع أساس لتشييد مدرسة في المدينة.



هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم السبت الماضي، أن باكو وأنقرة أجريتا تدريبات عسكرية في أذربيجان، وذلك في إطار عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة.