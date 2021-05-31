أبرز تطورات الملف النووي الايراني في فيينا

وبحسب الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية الايرانية، فقد عقد الوفد الايراني خلال الايام الاخيرة الماضية ومنذ عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، العديد من اللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف مع وفود الاتحاد الاوروبي والترويكا الاوروبية والصين وروسيا؛ وعلى مستوى مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية والخبراء ايضا.



والجدير بالذكر هو، ان اللقاءات عقدت في ايام العطل ايضا ومن دون اي تغيير وقد استمر البعض منها لغاية وقت متاخر من الليل.



وفي سياق متصل، عقد اليوم الاثنين، اجتماع ثلاثي بين رئيس الوفد الايراني ونظيريه الروسي والصيني، في فندق غراند اوتيل بفيينا؛ لاستعراض اخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات وتنسيق المواقف بينها.



كما قدم الوفد الايراني في هذا الاجتماع شرحا للجانبين الصيني والروسي حول مواقفه قبال نصوص المسودة وقضايا متبقية اخرى.



الى ذلك، طرح كل من الوفد الصيني والروسي بعض وجهات النظر، كما جدد دعمه الشامل لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.



وقال مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي اننا أحرزنا تقدما جيدا في محادثات فيينا حتى الآن ووصلنا إلى نقاط الخلاف الرئيسي واضاف انه ليس متاكدا من أن المحادثات في فيينا ستنتهي في هذه الجولة.



وبحسب مصادر ايرانية رسمية قالت ان عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المشارك في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي ، علق اليوم (الإثنين) على المفاوضات الجارية في فيينا بالقول ، إنه مر ما يقرب من أسبوع على المحادثات الجارية في فيينا وان المفاوضات فيها تعقيدات كثيرة ووصلنا إلى القضايا الخلافية الرئيسية.



وقال عراقجي "لقد أحرزنا تقدما جيدا حتى الآن وقطعنا شوطا طويلا ... نحن الآن في مرحلة نعالج فيها الخلافات الواضحة الموجودة."



وأضاف انه تم إعداد النصوص والكثير من نصوصنا جاهزة ، لكن بعض الاختلافات لا تزال قيد الدراسة. لقد عقدنا اجتماعات مكثفة هذه الأيام ، واليوم عقدنا اجتماعا ثلاثيا مع روسيا والصين. واضاف انه هناك تنسيق جيد بيننا وبين روسيا والصين.



وتابع عراقجي: أعتقد أنه تم السير في طريق جيد حتى الآن. لست متأكدا ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى نتيجة في هذه الجولة من المفاوضات.



وصرح الدبلوماسي الإيراني الكبير: سنواصل جهودنا. قد يكون من الضروري للوفود زيارة العواصم مرة أخرى لمزيد من المشاورات ، ونحن لم نتخذ بعد قرارا نهائيا في هذا الشأن وسنواصل العمل في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة ، أو سنصل إلى نتيجة حول كيفية التصرف.



وقال "أنا شخصيا لست متأكدا من أن المفاوضات ستنتهي في هذه الجولة".



كما علق رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا على اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالقول إن ممارستنا المعتادة هي أن نبدأ دائمًا باجتماع اللجنة المشتركة ونختتم عملنا باجتماع اللجنة المشتركة لاستنتاج ما جرى التوصل اليه واضاف ان المباحثات والمفاوضات الرئيسية تجري خلال الاجتماعات الثنائية والثلاثية والمتعددة الأطراف ، وعند الضرورة نجتمع ونتحدث على جميع المستويات ، ولكن بالطبع متى ما تقرر انهاء هذه الجولة من المحادثات ، ستختتم بعقد اجتماع للجنة المشتركة.



وقال "من السابق لأوانه الحكم متى وفي اي مرحلة سنصل إلى هذه النقطة". نحاول الوصول إلى النتيجة النهائية في أسرع وقت ممكن ، وعلينا أن نرى ما سيحدث.