عملية جيزان... وخيار انصار الله العسكري لتأديب العدوان السعودي

وبثت قوات الجيش واللجان تبث مشاهد لسيطرتها على مواقع لقوات سودانية تابعة للتحالف في جيزان ومشاهد لأسرى سودانيين بعد سيطرتها على مواقعهم.



المشاهد تعود لعملية هجومية واسعة على العشرات من مواقع مرتزقة العدو السعودي قبالة جبال الدود والرميح وجحفان بقطاع جيزان.



وتأتي المشاهد الجديدة بعد يومين من توزيع مشاهد للتنكيل بالجيش السعودي على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية والتي أظهرت مدى هشاشة جيش العدوان ومرتزقته.



وفي هذا الصدد قد علق عضو المجلس السياسي اليمني الاعلى محمد علي الحوثي على اعلام العدوان ومرتزقته التي شككت بالمشاهد بالقول"اذا كانت مشاهد عملية جيزان اوصلت الرعب بكم الى عدم استيعاب حقيقتها عقولكم ".



واضاف في تغريدة له على تويتر"كيف ستصفون العمليات والمشاهد القادمة التي بالتأكيد تفوق ما شاهدتم ولمن يشكك حاضرين بالتبادل مع دول العدوان بالجثامين عبر الصليب الاحمر".



وأظهرت المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي أمس الأول، السبت، تقدم الجيش واللجان الشعبية نحو مواقع العدوان في مدينة قبالة الخوبة في العمق السعودي، وتمكنهم -بفضل الله- من اجتياز الموانع والتحصينات المعادية قبل الإطباق والاشتباك مع قوات العدوان من مسافات قريبة وإلحاق خسائر فادحة بالعدوان أجبرته على الفرار.



وأوضحت المشاهد الموثقة قنص أعداد من قوات العدوان وتدمير تحصيناتهم ومواقعهم، مبينةً حالة من الهلع والإرباك الكبير في صفوف قواتهم وسط الضربات المنكلة، وتدمير وأحراق عدد من الآليات والمدرعات.



وبينت المشاهد وقوع أعداد من ضباط وجنود جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين والمحليين قتلى وجرحى في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب وتعزيزات أخرى للعدو، ومصرع آخرين تساقطوا أثناء محاولتهم الفرار من منحدرات وعرة في حالة عكست الرعب والهلع الكبير دبَّ في أوساطهم.



وأظهرت المشاهد أسر العشرات من قوات العدوان بينهم سعوديون وسودانيون، وأعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان تركها من تبقى ولاذ بالفرار.



ووثقت المشاهد اغتنام المجاهدين كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة تركتها قوات العدوان في المواقع والمخازن التابع لها.



وتعرضت القوات المعادية لانتكاسة كبيرة، إذ قتل وأصيب وأسر عدداً كبيراً منهم، وفر من تبقى منهم باتجاه الوادي المتواجد خلفية المواقع وإلى دار النصر وتباب الشرفي وقرية الدحرة ومن ثم تباب الشيخ، وتم -بعون الله- ملاحقتهم إلى الأماكن التي فروا إليها وتطهيرها منهم.



وتعقيبا على العملية البطولية فقد أكد العميد الركن عابد الثور أن الجنود السعوديين و المقاتلين السودانيين المرتزقة يعلمون في النهاية، أنهم يقاتلون في أرض غير أرضهم، وفي قضية لا تعنيهم، وهي قضية آل سعود، على الرغم من حالة الوضع السياسي أو الاقتصادي في بلدهم السودان المقلق والمخيف.



و أوضح عابد الثور وضع الجنود المرتزقة الذين قاموا بالفرار من المعركة مع قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، منوها إلى أننا أمام جندي مقاتل مهزوز ضعيف معنويا، ولا توجد لديه قيادة تتابع حالته.



وأضاف عابد الثور أن السعودية قامت بإيهام هؤلاء المرتزقة السودانيين على أنهم في مكان آمن ومحصن، ومزود بتجهيزات هندسية تمنع أي عدو من الاقتراب منهم وانهم في أفضل وضع، إلا أن السعودية لم يعد لديها ما تقدمه.



ونوه عابد الثور:"قد رأينا في عمليات المسار الأول كيف تهاوت جنودهم وقواتهم المرتزقة، حيث انهارت فيها قوات النظام السعودي اليوم".



وبدوره قال نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي ان عملية محور جيزان والانتصارات اليمنية المتتالية تثبت بأن الجيش السعودي لا يستطيع الصمود أمام اليمنيين.



واضاف اليوسفي ان هذه العملية اثبتت تقدم المعركة في العمق السعودي وقد تغيرت معادلاتها وان صنعاء تحولت من وضع الدفاع الى الهجوم.



واشار اليوسفي الى ان هذه الانتصارات هي جزء من الرد على التصعيد التحالف السعودي على اليمن وانها تحمل رسائل متعددة للمجتمع الدولي واكدت ان اليمن قوة لا تقهر وتنبع قوة اليمن من قوة القضية التي يحملها بينما الطرف الاخر لا يمتلك قضية وانما هو المعتدي، وان اليمن اثبت انه الناجح والمنتصر في الميدان لانه يحمل قضية وطن وقضية حق على باطل.



وبعد أن كانت وسائل الاعلام والسلطات العسكرية السعودية تنكر العمليات التي جرت في جيزان قبل عدة ايام، الا انها اليوم وبعد نشر مشاهد جديدة من سلسلة العمليات هذه لم تجد خيارا امامها سوى ان تلوذ بالصمت المطبق .



ففي المرحلة السابقة وبعد انكار السلطات السعودية ، اعلن المسؤولون اليمنيون امام كاميرات وسائل الاعلاام العالمية بانهم مستعدون لنشر صور قتلى واسرى عمليات جيزان الاخيرة ، وبالطبع لم تتلق اي رد من قبل الجانب السعودي . وهذا دليل اخر على زيف وكذب السعودية حيال ادعائها بشان فبركة افلام عمليات جيزان .



نشر تلك الصور والفيديوهات ، تزامنا مع تواجد ممثل الامم المتحدة في صنعاء والذي ياتي بهدف اقناع حركة انصار الله بالكف عن تاديب ومعاقبة المعتدين ، كشف عن ان اليمنيين لايريدون التراجع او الكف عن تحقيق هدفهم وتطلعهم القاضي بانهاء الاحتلال السعودي لبلادهم باي شكل من الاشكال .



وبحسب محللون سياسيون فإن تواجد القوات اليمنية في جيزان تزامنا مع تضييق الحصار على "مارب" يشير الى ان اليمنيين لديهم القدرات والامكانايات التي تسمح لهم بان يشتبكوا مع العدو السعودي في جميع الجبهات . وان اضفنا الى هذه القدرات مسالة تصعيد الهجمات التي تشنها اللجان الشعبية بواسطة المسيرات والصواريخ والتي تستهدف اقصى المناطق السعودية ، فحين ذاك يمكن تصور صعوبة خروج الامير السعودي الغر من مستنقع اليمن .



وأضاف المحللون أن انصار الله وعلى مدى سنين دعت الى الحل السياسي للخروج من الازمة ، ولكن في ضوء الظروف الجديدة يمكن التصور بانها من خلال عملياتها الاخيرة في العمق السعودي بدات تركز على الخيار العسكري بشكل خاص لتاديب بن سلمان .



وبرى المحللون انه من خلال الخيار الجديد لحركة انصار الله فان مسالة حسم مسالة مارب وجيزان عبر الخيار العسكري لن تتوقف ، وان مساحة انتشار الحركة في عمق الاراضي السعودية ستشهد ابعادا اخرى وجديدة . يجب ان ننتظر ونرى الى اي مدى يمكن للسعودية ان تتحمل ذلة وهوان الهزيمة من الناس الذين ادعت قبل ست سنوات بانها ستقمعهم وتهزمهم في غضون ثلاثة اسابيع فقط.



