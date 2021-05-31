الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 أيار 2021 ساعة 22:10

تحالف الفتح: الحشد الشعبي قوة لايستهان بها وفعالة في المشهد الامني

تحالف الفتح: الحشد الشعبي قوة لايستهان بها وفعالة في المشهد الامني
وقال البياتي ، ان “تصريحات وزير الدفاع الاخيرة جمعة عناد حول الحشد الشعبي تضمنت اعتراف واضح بقدرات الحشد خاصة وان تحرير بيجي كان الحشد راس الحربة بها كما بقية المعارك وانه قوة لايمكن الاستغناء عنها لكن بالمقابل قدرات الجيش وهو سور الوطن يعاني من سلبيات متعددة وقواطعه تشهد خروقات لكن الموضوعية تؤكد بانه الفتوى المباركة وولادة الحشد الشعبي هي من اسهمت بشكل كبير في تحرير المدن وايقاف تغلغل التنظيم الارهابي في العراق بمشاركة بقية القوات”.

واضاف، ان “ الحشد الشعبي قوة لايستهان بها وفعالة في المشهد الامني العراق وتمسك مناطق واسعة في العراق لافتا الى ان الحشد نجح في احباط مؤامرات واجندة كانت تحاول النيل من امن واستقرار البلاد”.

واشار الى انه “لايقلل من مهمة الجيش العراقي وقدراته لكن لم يكن بمقدوره تحرير المدن بعد الفتوى وتشكيل الحشد الشعبي”.

وتنتشر الوية الحشد الشعبي في عدة محافظات وهم يمسك بملفات مهمة وفعالة في المشهد الامني العام”.
مصدر : وكالات
رقم : 935593
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية
إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية
31 أيار 2021
الدکتور زارعي: لا حاجة لحرب كبيرة لتدمير ‘‘إسرائيل‘‘
31 أيار 2021
معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع
معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع
31 أيار 2021
الكويت توافق على مقاطعة "إسرائيل".. رسالة إلى الأنظمة العميلة
الكويت توافق على مقاطعة "إسرائيل".. رسالة إلى الأنظمة العميلة
31 أيار 2021
رئيسي: سنركز على تعزيز علاقتنا بدول الجوار
رئيسي: سنركز على تعزيز علاقتنا بدول الجوار
31 أيار 2021
نائب عراقي: لا استقرار طالما كانت هناك سفارة أمريكية ببغداد
نائب عراقي: لا استقرار طالما كانت هناك سفارة أمريكية ببغداد
30 أيار 2021
مصدر مسؤول يعلن : اقامة ملتقى دولي بذكرى رحيل الامام الخميني (رض)
مصدر مسؤول يعلن : اقامة ملتقى دولي بذكرى رحيل الامام الخميني (رض)
29 أيار 2021
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
زهراء احمد- اسلام تايمز
29 أيار 2021
العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا
العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا
29 أيار 2021
العميد حاجي زادة: عظام الكيان الصهيوني تصدعت في حرب الأيام الـ 12
العميد حاجي زادة: عظام الكيان الصهيوني تصدعت في حرب الأيام الـ 12
29 أيار 2021
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
29 أيار 2021
اللواء قاآني: المقاومة الفلسطينية تصنع الصواريخ
اللواء قاآني: المقاومة الفلسطينية تصنع الصواريخ
29 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
الدکتور زارعي: لا حاجة لحرب كبيرة لتدمير ‘‘إسرائيل‘‘
معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع
الكويت توافق على مقاطعة "إسرائيل".. رسالة إلى الأنظمة العميلة