تحالف الفتح: الحشد الشعبي قوة لايستهان بها وفعالة في المشهد الامني

وقال البياتي ، ان “تصريحات وزير الدفاع الاخيرة جمعة عناد حول الحشد الشعبي تضمنت اعتراف واضح بقدرات الحشد خاصة وان تحرير بيجي كان الحشد راس الحربة بها كما بقية المعارك وانه قوة لايمكن الاستغناء عنها لكن بالمقابل قدرات الجيش وهو سور الوطن يعاني من سلبيات متعددة وقواطعه تشهد خروقات لكن الموضوعية تؤكد بانه الفتوى المباركة وولادة الحشد الشعبي هي من اسهمت بشكل كبير في تحرير المدن وايقاف تغلغل التنظيم الارهابي في العراق بمشاركة بقية القوات”.



واضاف، ان “ الحشد الشعبي قوة لايستهان بها وفعالة في المشهد الامني العراق وتمسك مناطق واسعة في العراق لافتا الى ان الحشد نجح في احباط مؤامرات واجندة كانت تحاول النيل من امن واستقرار البلاد”.



واشار الى انه “لايقلل من مهمة الجيش العراقي وقدراته لكن لم يكن بمقدوره تحرير المدن بعد الفتوى وتشكيل الحشد الشعبي”.



وتنتشر الوية الحشد الشعبي في عدة محافظات وهم يمسك بملفات مهمة وفعالة في المشهد الامني العام”.