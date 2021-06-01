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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 07:41

رئيس الطاقة الذرية الايرانية يوجه رسالة لمدير عام الوكالة الذرية

رئيس الطاقة الذرية الايرانية يوجه رسالة لمدير عام الوكالة الذرية
وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين مساء الاثنين: انه تمت الاشارة في هذه الرسالة التي تعد في الواقع ردا على رسالة الاسبوع الماضي التي وجهها اليه غروسي والتي جاء جزء قصير منها في التقرير الاخير لمدير عام الوكالة، الى المحادثات الهاتفية بين الطرفين حول مصير التفاهم الفني المشترك الذي انتهى موعده في 24 ايار/مايو.

واضاف: مثلما قلت فان ايران قررت هذه المرة عدم تمديد التفاهم الفني المشترك لكنها اعتزمت تسجيل المعطيات والاحتفاظ بها لفترة شهر آخر بهدف تمهيد فرصة اكبر للتقدم وايصال المفاوضات الفنية بين ايران والوكالة الذرية الى النتيجة اللازمة.

واوضح سفير ومندوب ايران ان الرسالة تطرقت كذلك الى التعاطي القائم بين ايران والوكالة الذرية في مجال اجراءات الضمان وجاء فيها: ان ايران بذلت اقصى جهودها في التعاون مع الوكالة باسلوب مضاميني مع تقديم توضيحات وردود ضرورية. نحن نرحب باستعداد الوكالة للتعاطي الفاعل والمركّز مع ايران بهدف حل وتسوية عدد من قضايا اتفاق الضمانات بلا تاخير ونتوقع بصورة جادة بان يؤدي هذا التعاطي المتبادل الى نتيجة عملية في هذا المجال على وجه السرعة.
مصدر : وكالات
رقم : 935650
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