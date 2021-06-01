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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 08:41

العراق يسجل أول وفاة بمرض "الفطر الأسود"

العراق يسجل أول وفاة بمرض "الفطر الأسود"
وقال مدير عام صحة محافظة ذي قار جنوب العراق، صدام الطويل، إنه "تم تسجيل إصابة بالفطر الأسود لأحد المتوفين بمدينة الناصرية عاصمة المحافظة"، حسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف الطويل، في تصريح صحفي أن "الحالة تم اكتشافها أثناء استخراج شهادة الوفاة للشخص المتوفى".

والفطر الأسود، عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وسجلت الهند ما يقرب من 10 آلاف إصابة بالفطر الأسود، بينهم أكثر من 200 وفاة، فيما حذرت السلطات الصحية في البلاد من أن المرض الفطري النادر مرتبط بجائحة فيروس كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 935660
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