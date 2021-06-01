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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 11:11
الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش وتطهير في محافظة ديالي
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أن"اللواء الأول في الحشد الشعبي انطلق بعمليات تفتيش وتطهير في جبال نفط خانه"، مبيناً أن "هندسة الميدان في اللواء ذاته تمكنت من معالجة عبوة ناسفة في هذه الجبال".
مصدر :
وكالات
رقم :
935690
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