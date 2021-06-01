الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش وتطهير في محافظة ديالي

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي أن"اللواء الأول في الحشد الشعبي انطلق بعمليات تفتيش وتطهير في جبال نفط خانه"، مبيناً أن "هندسة الميدان في اللواء ذاته تمكنت من معالجة عبوة ناسفة في هذه الجبال".