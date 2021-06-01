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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 13:46

أمير الكويت يؤكد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

أمير الكويت يؤكد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية
وأعرب أمير الكويت خلال اللقاء عن "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، سعيا لتحقيق ما يتطلع إليه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وجدد أمير الكويت التأكيد على أن "القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية دولة الكويت الأولى، وذات مكانة مركزية في عالمنا العربي والإسلامي"، متمنيا "للشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والسلام والعزة والنصر".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه عن بالغ شكره واعتزازه لأمير الكويت، مقدرا جهود الكويت، قيادة وشعبا، ودعمها اللامحدود للقضية ومناصرتها للشعب الفلسطيني في تحقيق كل ما يتطلع إليه من أهداف.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في الكويت، بالإضافة إلى الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 935704
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