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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 14:07

حماس تدعو إلى تحويل الجمعة لـ يوم غضب في الضفة الغربية

حماس تدعو إلى تحويل الجمعة لـ يوم غضب في الضفة الغربية
وطالبت "حماس" ،في بيان لها اليوم الثلاثاء، بالخروج في مسيرات حاشدة في نقاط التماس كافة، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذين يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال.

وقالت الحركة في بيانها: إن "شعبنا سيتصدى لعدوان المستوطنين بكل الوسائل، وحكومة الاحتلال ستدفع الثمن".

وأضافت: "الهجمة المرتدة التي يقوم بها قطعان المستوطنين في مدن الضفة وقراها، واقتحام المسجد الأقصى، هي محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال، وإن هذا العدوان سيقابل من أبناء شعبنا بمزيد من المقاومة والتصدي".

وحيَّت الحركة، "أبناء شعبنا في بلدات بيتا ونعلين وكفر قدوم وبيت دجن ويطا ودير جرير ودير استيا الذين يخوضون معركة الحفاظ على الأرض، ويقدمون الدماء والشهداء في مواجهة عدوان عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال".

وأكدت أن: "جماهير شعبنا جاهزة لخوض مشروع التحرر الوطني والدفاع عن الأرض والمقدسات، وأن تفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين هو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".
رقم : 935709
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