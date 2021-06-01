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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 14:36

الصحة الايرانية: 10687 إصابة و171 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 10687 إصابة و171 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 10687 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و923 ألفا و823 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1600 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و477 ألفا و596 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4064 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل 171 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 80327 حالة وفاة.

وحتى الآن تلقى 3،786،268 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 526،326 جرعة ثانية ، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 4،312،594 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 19 مليونا و59 ألفا و238 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 13 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 214 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 221 مدينة.
مصدر : وكالات
رقم : 935717
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