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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 15:00

قاليباف: صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى

قاليباف: صمود المقاومة أفشل محاولات تهويد القدس والأقصى
وفي كلمة خلال الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في "منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي موجهة قال قاليباف: إن العالم شهد في الأيام الأخيرة تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني إلا أن الكثير من الدول الإسلامية والشعوب المسلمة قدمت دعمها بكل الطرق الممكنة لهذا الشعب المضطهد خلال 12 يوما من المقاومة ما أدى إلى وأد المحاولات الصهيونية للاستيلاء على المسجد الأقصى والتصدي لتهويد القدس وانتهت بهزيمة تل أبيب ومطالبة الصهاينة بوقف إطلاق النار.

واشاد رئيس البرلمان بشعار "الارتقاء بالمشاركة البرلمانية لصالح التنسيق الاقليمي"، الذي اطلق على هذا الاجتماع؛ واصفا اياه بـ "الخطوة الذكية التي ستوفر الفرص لقطع اشواط كبرى في هذا السياق".

ونوه بـ"الاجراءات المناسبة التي اتخذت خلال السنوات الاخيرة من اجل تطوير التعاون الاقتصادي في اطار منظمة ايكو"، قائلا : رغم هذه الخطوات القيمة التي جاءت في سياق تعزيز البنى التحتية المناسبة داخل هذه المنظمة الدولية، لكنها ماتزال بطيئة ولا تليق بالطاقات الكامنة المتاحة.

واضاف : لاشك ان هذا الاجتماع يشكل فرصة مواتية من اجل التشاور وازالة الثغرات والمضي قدما وبحيوية في هذا الاتجاه.

كما لفت، بانه في ضوء القرن الحالي الذي يتعلق بقارة اسيا، تحرص الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الحفاظ على التوازن في علاقاتها الخارجية مع مختلف المناطق في انحاء العالم، تحرص على التركيز الخاص فيما يخص اواصرها مع دول الجوار وقارة اسيا التاريخية والحضارية والدينية باعتبارها موطن الجميع.

وصرح قاليباف خلال كلمته اليوم، ان مجلس الشورى الاسلامي اعلن منذ البدء عن تاييده الجاد لاقتراح المجلس الوطني الباكستاني بشان تاسيس "مجمع برلمانات ايكو"؛ وذلك انطلاقا من ادراكه لدور البرلمانات ومكانة الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول وتعميق التعاون الدولي على صعيد القارة الاسيوية ومنظمة ايكو.
رقم : 935722
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