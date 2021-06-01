قطر: مستعدون لاستضافة المباحثات الإيرانية السعودية

وقالت مساعد وزير الخارجية القطري والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة، لولوة الخاطر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الدوحة منفتحة على لعب دور وساطة بين أي من القوى الإقليمية، سواء بين واشنطن وحركة حماس أو إيران والسعودية.



وحول إمكانية استضافة مباحثات "إيرانية- سعودية"، أكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، أن ذلك الطرح لم يقدم إلا أنها أكدت ترحيب بلادها بالحوار مع إيران، لـ"ضرورته في التوصل إلى صيغة توافقية للتعايش السلمي في منطقة، تأخذ في الحسبان هواجس الدول الخليجية والعربية".



وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المحادثات بين طهران والرياض "مستمرة" وتتم في أجواء مناسبة.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده "تأمل في التوصل لتفاهم مع السعودية"، لافتا إلى أن "الحوار متواصل في أجواء بناءة ونأمل التوصل الى نتيجة بناءة أيضا".



وكشف خطيب زادة، أن البلدين توصلا لاتفاق "أولي" بشأن موسم الحج المقبل.



من جهتها، أكدت الخارجية السعودية، أن المحادثات بين السعودية وإيران في "مرحلة استكشافية".



وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في أبريل/نيسان الماضي، عقد مسؤولون من البلدين مباحثات في بغداد، في معلومات أكدتها لاحقا مصادر دبلوماسية وأخرى حكومية عراقية.



