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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 17:40

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى المبارك
وأفادت مصادر مقدسية أن 52 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

ولفتت المصادر إلى أن اقتحامات المستوطنين انطلقت عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الخاصة أمنت اقتحامات المستوطنين، وسط انتشار مكثف لعناصرها داخل باحات المسجد وعلى أبوابه والطرق المؤدية له.

وتواصل قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية المشددة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، فيما تنتشر قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وفي طرقاته خاصة على طول مسار الاقتحامات.

واستأنفت المجموعات الاستيطانية اقتحاماتها مطلع الأسبوع الماضي بعد قرابة 3 أسابيع من وقف الاقتحامات عقب مواجهات 28 رمضان وما تلاها من رد للمقاومة، والانتفاضة الشعبية التي شهدتها فلسطين التاريخية.

وقررت حكومة الاحتلال منع المستوطنين من اقتحام المسجد قبل 3 أسابيع، بعد تصدي المرابطين لاقتحام ضخم في 28 من شهر رمضان الماضي، ونصرة المقاومة في غزة للقدس والمسجد الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات بدعوات من جماعات المعبد المتطرفة، والتي تضع كل ثقلها لفرض الاقتحامات بشكل أوسع والمضي في خطة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

في المقابل، تتواصل الدعوات المقدسية للاحتشاد والزحف والرباط في المسجد الأقصى في كل الأوقات وطيلة أيام الأسبوع، لحمايته من مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المتطرفين، وإفشال المخططات الاستيطانية والتهويدية.
مصدر : وكالات
رقم : 935741
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