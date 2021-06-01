الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 17:45

الاتحاد الأوروبي يطلق خطته للإنعاش الاقتصادي هذا الشهر

الاتحاد الأوروبي يطلق خطته للإنعاش الاقتصادي هذا الشهر
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس إن "المجلس الأوروبي بات قادراً على نيل التمويل اللازم لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي".

وستكون المفوضية قادرة على دخول الأسواق المالية واقتراض مبالغ لتمويل الخطة باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو قد أقرّت في يوليو 2020.

لكنّ مضيّ المفوضية بالاقتراض باسم التكتّل كان يتطلّب مصادقة الدول الـ27 الأعضاء على الخطّة.

وتنصّ خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبي على صندوق اقتراض مشترك بين كل الدول الأعضاء لخفض التكاليف على الدول الأقل قدرة على تحمّل أعبائها، في خطوة عارضتها مطوّلاً دول شمالية "متقشّفة".

وقال كوستا إنّ "حكومات الدول الـ27 وبرلماناتها الوطنية أبدت حسّاً قوياً بالتضامن والمسؤولية".

وتابع: "لا يمكننا أن نتحمّل إضاعة مزيد من الوقت"، مضيفاً: "علينا أن نضمن الحصول على موافقة سريعة على أولى خطط الإنعاش والتكيّف بنهاية يونيو".

وصرّح الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لصحيفة "ليزيكو" بأنّ الاتحاد الأوروبي سيبدأ التواصل مع كبرى المصارف الدولية والأوروبية اعتباراً من الثلاثاء.

وكان برلمانا النمسا وبولندا الأخيرين اللذين صادقا على آلية الاقتراض المشترك وقد فعلا ذلك الخميس.

وستكون إسبانيا وإيطاليا -المتضررتان بشدّة جراء الجائحة- أبرز المستفيدين من الصندوق إذ سيحصل كل من البلدين على نحو 70 مليار يورو.

ومن المقرّر أن تخصّص الأموال لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع البيئية على غرار تطوير شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.

كما رصدت أموالاً لتحسين شبكات الاتصالات الفائقة السرعة ومنشآت تخزين البيانات.
مصدر : وكالات
رقم : 935744
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
1 حزيران 2021
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
1 حزيران 2021
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
1 حزيران 2021
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
1 حزيران 2021
دلالات تمديد العقوبات الأوروبية على سوريا
1 حزيران 2021
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
31 أيار 2021
إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية
إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية
31 أيار 2021
الدکتور زارعي: لا حاجة لحرب كبيرة لتدمير ‘‘إسرائيل‘‘
31 أيار 2021
معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع
معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع
31 أيار 2021
الكويت توافق على مقاطعة "إسرائيل".. رسالة إلى الأنظمة العميلة
الكويت توافق على مقاطعة "إسرائيل".. رسالة إلى الأنظمة العميلة
31 أيار 2021
رئيسي: سنركز على تعزيز علاقتنا بدول الجوار
رئيسي: سنركز على تعزيز علاقتنا بدول الجوار
31 أيار 2021
نائب عراقي: لا استقرار طالما كانت هناك سفارة أمريكية ببغداد
نائب عراقي: لا استقرار طالما كانت هناك سفارة أمريكية ببغداد
30 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية