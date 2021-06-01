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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 18:20

ألمانيا والأمم المتحدة تنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين يوم 23 يونيو

ألمانيا والأمم المتحدة تنظمان مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين يوم 23 يونيو
وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان، إن "الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر يناير عام 2020" وفقا لرويترز.

من جهتها، ناقشت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأسبوع الماضي، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وفي السياق، اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

بدورها شددت ميركل، على أهمية "انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، وأن هذا سيكون إشارة مهمة".
مصدر : وكالات
رقم : 935749
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