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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 18:33

روسيا تعلن موقفها ازاء قمة "بوتين وبايدن"

روسيا تعلن موقفها ازاء قمة "بوتين وبايدن"
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت لمسؤولين في مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة "لا أوهام لدينا، ولا نحاول إعطاء الانطباع أنه سيتحقق اختراق، (وستتخذ) قرارات تاريخية تؤدي الى تغييرات أساسية".

وتدارك "لكن حقيقة إجراء مباحثات على أعلى مستوى بين القوتين النوويتين البارزتين أمر مهم بالطبع".

ويأتي اللقاء بين الرئيسين في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين.

ومنذ توليه منصبه، فرض بايدن عقوبات جديدة على موسكو بشأن ما تقول السلطات الأميركية إنّه دور روسي محتمل في الهجوم الذي استهدف الشركة الاميركية لتطوير البرمجيات ”سولار ويندز“ والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وانتقدت واشنطن بشدة موسكو اثر تعرض المعارض الروسي اليكسي نافالني المسجون راهنا لمحاولة تسميم.
والأحد الماضي، وعد بايدن بأن يبلغ بوتين أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا "تنتهك"حقوق الإنسان.
رقم : 935753
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