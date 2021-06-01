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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 19:04

حماس: تفعيل المقاومة الشاملة هو الخيار القادر على لجم الاحتلال ومستوطنيه

حماس: تفعيل المقاومة الشاملة هو الخيار القادر على لجم الاحتلال ومستوطنيه
وشددت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على أن "جماهير شعبنا جاهزة لخوض مشروع التحرر الوطني والدفاع عن الأرض والمقدسات، وأن تفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين هو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".

وأكدت على أن "هذا العدوان سيقابل من أبناء شعبنا بمزيد من المقاومة والتصدي".

ودعت لجعل الجمعة القادمة يوم غضب في مدن الضفة المحتلة، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال.

وتوجهت بالتحية لأبناء شعبنا في بلدات بيتا ونعلين وكفر قدوم وبيت دجن ويطا ودير جرير ودير استيا الذين يخوضون معركة الحفاظ على الأرض، ويقدمون الدماء والشهداء في مواجهة عدوان عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 935756
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