الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون محاولة تسلل في الحديدة

وأفاد مصدر أمني بأن الجيش اليمني واللجان أفشلوا محاولة تسلل لقوى العدوان على مواقعهم شمال مديرية حيس.



تجدر الإشارة إلى أن طيران العدوان شن في 29 مايو الماضي 6 غارات على مديرية الصليف في خرق سافر لاتفاق السويد.