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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 19:57

'النصرة' تعتقل 4 من مسلحي 'انصار الاسلام' بريف ادلب

وفي سياق آخر، قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيا بانفجار دراجة نارية مفخخة في قرية الحمر شرق مدينة الحسكة، شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر محلية ان دراجة نارية مفخخة انفجرت لدى مرور سيارة تقل عدداً من مسلحي قسد في قرية الحمر شرق مدينة الحسكة ما أدى إلى احتراق السيارة ومقتل واصابة من فيها وإصابة مدني تصادف وجوده في المكان.

وقتل أمس مسلحان وأصيب خمسة آخرون من مسلحي "قسد" من جراء هجمات على مقراتهم ومحاور تحركهم بريفي دير الزور والحسكة.
مصدر : وكالات
رقم : 935762
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