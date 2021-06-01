رئيسي: يجب تجفيف جذور الفساد في السلطة التنفيذية

واستعرض آية الله إبراهيم رئيسي، مرشح الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة ، مساء اليوم الثلاثاءفي افادة تلفزيونية خططه وبرامجه حيث اكد انه في القضاء يتعين عليه التعامل مع الفساد ، ويمكن تجفيف جذور الفساد ، واساس تجفيف جذور الفساد هو دال الجهاز الاداري للبلاد.



واضاف انه حضر السباق الانتابي بناء على طلب الشعب والمثقفين مؤكدا انه جندي للشعب ولو لم يكن بامكاني فعل شئ لما خضت هذا المضمار ابدا.



وتابع اية الله رئيسي ان العديد من المشاكل يمكن رفع مبرراتها واليوم نعتبر مكافحة الفساد والفقر والتمييز واجبا يقع على عاتقنا وفي السلطة التنفيذية ، ومن الممكن التعامل مع التمييز والفساد والظلم في السلطة التنفيذية.