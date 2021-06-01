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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 20:47

كتائب القسام تدعو لدعم المقاومة عبر 'بيتكوين'

كتائب القسام تدعو لدعم المقاومة عبر
وقالت القسام في بيان لها: "وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [التوبة:41]، احجز لنفسك سهماً في دعم المقاومة من خلال رابط التبرع بعملة البتكوين: fund.alqassam.ps.

وكانت كتائب القسام قد دعت مؤيديها في العالم إلى دعم المقاومة الفلسطينية ماليا من خلال عملة بتكوين الرقمية لأول مرة منذ سنتين.

وكتب أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب وقتها منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام" "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة البتكوين".

وطالما سعت "إسرائيل" ومن ورائها الولايات المتحدة لقطع سبل التمويل عن فصائل المقاومة الفلسطينية وتضييق الخناق عليها. وأقيمت أمام المحاكم الأمريكية دعاوى عدة بتهمة تمويل الإرهاب بحق أشخاص وكيانات عديدة للاشتباه في قيامهم بتسهيل نقل الأموال إلى المقاومة.

والبتكوين واحدة من أشهر العملات الرقمية، وهي تمثل رصيدا نقديا إلكترونيا ولها خصائص مشابهة للعملات التقليدية، لكنها لا تخضع عادة لسلطة هيئة موحدة مثل المصارف المركزية.
مصدر : وكالات
رقم : 935768
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