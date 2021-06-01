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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 20:49

'جنرال إسرائيلي': سلاح الجو فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة

وأضاف ليبران في مقال له بصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن نتائج القصف الجوي في الحرب الأخيرة على غزة تتطلب الإجابة عن سؤال استراتيجي كبير: "هل من الممكن بالقصف الجوي وحده تحقيق الأهداف الرئيسية للحملة؟".

وأشار الجنرال "الإسرائيلي" إلى أنه "في الحرب الأخيرة على غزة، كانت الضربات الجوية هي الوسيلة المركزة الرئيسية للقتال، حيث ألقى سلاح الجو الإسرائيلي مئات الأطنان من المتفجرات على 1500 هدف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال 11 يومًا من القتال في منطقة محدودة نسبيًا، ورغم ما أحدثته هذه التفجيرات، إلا أنها مع بطاريات القبة الحديدية فشلت في منع جملة من الخطوات الأساسية اللازمة".

وأكد أن "الخطوة الأولى التي فشل سلاح الجو في تحقيقها هي منعُ إطلاق 4300 صاروخ وقذيفة ودفعُ الفصائل الفلسطينية في غزة إلى طلب وقف إطلاق النار، وبالتالي فإن الاستنتاج هو أن الضربات الجوية وحدها لا يمكنها تحقيق هذه الأهداف، وقد لا تكون الضربات الجوية كافية لمهاجمة الفصائل الفلسطينية والتسبب في خنق استراتيجي يُمكن أن يؤدي إلى نتائج حاسمة".
مصدر : وكالات
رقم : 935769
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