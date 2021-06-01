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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 21:14
غريب آبادي:

ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية

ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
وفي شرحه لمضمون رسالة رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال كاظم غريب آبادي: تم تسليم هذه الرسالة اليوم الماضي الى المدير العام للوكالة الدولية، وقد تناولت موضوعين.

احدهما مرتبط بالتفاهم المشترك الذي توصلنا اليه مع الوكالة الدولية بشأن تسجيل معلومات بعض كاميرات المراقبة للوكالة الدولية لفترة 3 أشهر، دون ان نقدم هذه المعلومات الى الوكالة، واذا توصلنا الى تفاهم في الشأن او الاتفاق النووي ورفع الحظر بعد ثلاثة أشهر، عندذاك سنقدم المعلومات الى الوكالة الدولية.
رقم : 935774
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