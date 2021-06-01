الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 21:16

مركز البحرين لحقوق الإنسان: السلطات البحرينية مستمرة في قمع المشاركة السياسية

مركز البحرين لحقوق الإنسان: السلطات البحرينية مستمرة في قمع المشاركة السياسية
ويأتي تصريح المركز بالتزامن مع الذكرى الرابعة لحلّ جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، وأكّد في بيان على موقعه الرسميّ أنّ «انتهاك تأسيس الجمعيّات بالإضافة إلى انتهاك حريّة التعبير عن الرأي، يعتبر جزءًا من مشهدٍ كاملٍ ترسمه السّلطات البحرينيّة نحو قمعٍ كاملٍ لحقوق الإنسان»، وأشار إلى أنّ حلّ الجمعيّة جاء على خلفيّة مشاركتها في احتجاجات عام 2011.

ودعا المركز منظّمات المجتمع الدوليّ إلى استخدام نفوذها والضّغط على السّلطات في البحرين، لإنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيّات السياسيّة والأهليّة بشكلٍ ممنهجٍ، والمستمرّة منذ بدء الاحتجاجات دون وجود أيّ رقابة قانونيّة.

ولفت إلى أنّ البحرين سجّلت منذ العام 2011، إلغاء معظم مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وتعطيل المجتمع الحقوقيّ، وتخريب المجتمع النقابيّ، ونسف الوجود السياسيّ، وإلغاء الفضاء الإعلاميّ – حسب تعبيره.

وطالبت رئيسة المركز «نضال السلمان»، السّلطات البحرينيّة بإيقاف حلّ الجمعيّات السياسيّة والأهليّة، والقيام بخطواتٍ إصلاحيّة فعليّة بعيدة عن الشّعارات، والسّماح لجمعيّة وعد وغيرها من الجمعيّات السياسيّة المنحلّة بمعاودة نشاطها – على حدّ قولها.

وأكّدت أنّ حلّ «جمعيّة وعد» يقوّض العمل السياسيّ إلى مستويات متدنّية، ويُفقد قانون الجمعيّات روحه ويُفقد السّاحة السياسيّة المساحة الضروريّة والفسحة المطلوبة لممارسة النّشاط السياسيّ، الذي يعتبر ضرورة لمقوّمات الإصلاح السياسيّ الشامل – حسب تعبيرها.
مصدر : وكالات
رقم : 935775
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
ايران قررت تمديد مهلة تسجيل كاميرات المراقبة لشهر آخر كحسن نية
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
طهران: لا يوجد أي طريق مغلق في مفاوضات فيينا
1 حزيران 2021
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
1 حزيران 2021
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
1 حزيران 2021
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
1 حزيران 2021
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية
1 حزيران 2021
دلالات تمديد العقوبات الأوروبية على سوريا
1 حزيران 2021
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
بالرغم من دعم الغرب الكامل.. إدانة جرائم الصهاينة تزداد وتتوسع
31 أيار 2021
إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية
إيران: هذه الجولة من محادثات فيينا، قد تكون النهائية
31 أيار 2021
الدکتور زارعي: لا حاجة لحرب كبيرة لتدمير ‘‘إسرائيل‘‘
31 أيار 2021
معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع
معتقلو الرأي في السعودية ومواصلة القمع
31 أيار 2021
الكويت توافق على مقاطعة "إسرائيل".. رسالة إلى الأنظمة العميلة
الكويت توافق على مقاطعة "إسرائيل".. رسالة إلى الأنظمة العميلة
31 أيار 2021
رئيسي: سنركز على تعزيز علاقتنا بدول الجوار
رئيسي: سنركز على تعزيز علاقتنا بدول الجوار
31 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ينتهي صبر أنصار الله تجاه الإمارات؟
ماذا يمكن أن يقدم قانون الاستثمار الجديد للسوريين؟
فاتورة ضخمة يدفعها الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ نتيجة عدوانه على غزة
ما وراء قصة المراقبة الدولية للانتخابات العراقية