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الثلاثاء 1 حزيران 2021 ساعة 21:20

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال: يجب وقف الاستفزازات بالقدس

فصائل المقاومة تحذر الاحتلال: يجب وقف الاستفزازات بالقدس
وأكدت فصائل المقاومة، بين بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف كل الاستفزازات التي تمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والإسراع في إعادة الإعمار، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ودعت الفصائل، جماهير الشعب الفلسطيني، لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة على كافة نقاط التماس في الضفة الفلسطينية، رداً على جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء ال شعب الفلسطيني ومؤامرة سرقة الأرض الفلسطينية.

وانطلقت في الضفة الغربية المحتلة دعوات لجعل الجمعة القادمة يوم غضب في مدن الضفة المحتلة، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 935776
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