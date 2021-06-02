حريق على متن سفينة للبحرية الإيرانية

إيران (إسلام تايمز) - ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلا عن بيان للبحرية الإيرانية الثلاثاء أن حريقا شب في سفينة تدريب تابعة لها بالقرب من مدخل الخليج، لكن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.