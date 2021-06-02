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الأربعاء 2 حزيران 2021 ساعة 08:29

المتحدث باسم حماس يلتقي السفير الإيراني في تونس

المتحدث باسم حماس يلتقي السفير الإيراني في تونس
وافاد بيان صادر عن السفارة الايرانية ،في تونس أمس الثلاثاء، ان الجانبين تباحثا خلال اللقاء حول احدث تطورات القضية الفلسطينية وقطاع غزة بعد الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني وانتصار المقاومة في هذه المعركة.

وقدم السفير رؤوف شيباني تهاني الجمهورية الاسلامية الايرانية لمناسبة انتصار المقاومة الاسلامية في فلسطين.

واشار السفير الايراني الى الدعم الواسع من الراي العام في العالم ومن ضمنه تونس واكد انه ببركة هذا الدعم تعززت مكانة المقاومة الاسلامية في فلسطين واصبح الكيان الصهيوني تحت ضغط شديد من الراي العام العالمي بسبب ممارساته اللاانسانية ومجازره البشعة بحق النساء والاطفال الفلسطينيين الابرياء.

من جانبه قدم المتحدث باسم حركة حماس الشكر والتقدير للمواقف الداعمة لفلسطين من قبل القيادة والحكومة والشعب الايراني، معتبرا الجمهورية الاسلامية الايرانية شريكة في انتصارات المقاومة.

واكد ابو زهري بان المقاومين الفلسطينيين بمسكهم زمام المبادرة نجحوا في افشال مخطط الكيان الصهيوني في القدس الشريف وارغموا الكيان على القبول بشروط المقاومة ووقف اطلاق النار بلا قيد او شرط.

يذكر ان الكيان الصهيوني وبعد 12 يوما من عجزه في وقف الهجمات الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وافق على وقف اطلاق النار مع المقاومة بدءا من الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 21 ايار/مايو الماضي.

وفي هذه المعركة شن الكيان الصهيوني هجمات وحشية على المناطق السكنية وارتكب المجازر بحق الاطفال والنساء وبالمقابل ردت فصائل المقاومة بقصف مواقع الكيان برشقات صاروخية واسعة النطاق ولم تستطع منظومة ما تسمى بـ "القبة الحديدية" من اعتراض الكثير منها.
مصدر : وكالات
رقم : 935848
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